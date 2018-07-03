"Ъ": ЕБРР, IFC и германская DEG продают свои доли в Транскапиталбанке

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Дочь основателя банка "Возрождение" и его экс-акционер Татьяна Орлова планирует выкупить порядка 45% акций Транскапиталбанка (ТКБ), которые принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорации IFC, входящей в группу Всемирного банка, и германской инвестиционной компании DEG. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники рынка.

Как отмечает издание, доля Орловой после приобретения акций иностранных акционеров составит около 47%.

"Исходя из текущей оценки ТКБ, цена пакета могла бы составить порядка 3,5 млрд рублей. Но итоговая стоимость гораздо меньше: сами фонды очень хотели выйти, срок инвестиций истек, и покупателей на эти акции в среднесрочной перспективе не найти",- считает собеседник газеты, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания также отмечает, что банк нуждается в докапитализации, а "иностранные инвесторы из-за санкций не могут участвовать в допэмиссиях". Сообщается, что ЦБ уже согласовал план докапитализации ТКБ. Ее должны провести в два этапа: первый этап должен завершиться к осени 2018 года, а второй - в начале 2019 года. Общая сумма докапитализации может составить около 5 млрд рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте банка, в настоящий момент ЕБРР принадлежит около 27,77% акций Транскапиталбанка, IFC - приблизительно 7,5%, DEG - порядка 8, 88%. Кроме того, чуть больше 21% акций принадлежит председателю правления банка и члену совета директоров Ольге Рядовой, еще около 12% - члену совета директоров ТКБ Леониду Ивановскому. Остальные 22,5% акций банка принадлежат пятерым топ-менеджерам ТКБ и 13 другим физическим и юридическим лицам, доля которых не превышает 5%. Их имена не называются.