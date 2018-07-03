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Кабмин выделил 1 млрд рублей на завершение строительства трассы в Кемеровской области

Экономика и бизнес
3 июля, 6:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Участок дороги Ленинск-Кузнецкий - Кемерово планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на завершение строительства автомобильной дороги в Кемеровской области. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

Средства выделяются из резервного фонда правительства для предоставления межбюджетных трансфертов Кемеровской области на завершение строительства автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий - Кемерово с 255 по 274 км.

"Принятое решение позволит ввести в 2019 году в эксплуатацию участок автодороги Ленинск-Кузнецкий - Кемерово. Это позволит повысить трудовую мобильность населения Кемеровской области, сократить продолжительность и себестоимость перевозок, увеличить их объем, улучшить экологическую обстановку в соответствующих населенных пунктах, будет способствовать развитию прилегающих территорий и городов Кемеровской области", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что средства предоставляются в рамках программы "Развитие транспортной системы".

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