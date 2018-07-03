Veon продает долю в итальянском совместном предприятии за €2,45 млрд

ТАСС, 3 июля. Телекоммуникационный холдинг Veon Ltd. (прежнее название - Vimpelcom Ltd.), осенью 2016 года объединивший свою структуру в Италии с "дочкой" CK Hutchison Holdings, договорился о продаже своих 50% в совместном предприятии Wind Tre партнеру за €2,45 млрд (порядка $2,867 млрд), говорится в сообщении Veon.

В результате сделки, закрытие которой ожидается в III квартале или в начале IV квартала этого года, Veon полностью выходит из СП в Италии. Сделка требует одобрения со стороны европейских и итальянских регуляторов.

Часть полученных от сделки в Италии средств холдинг планирует направить на перевод в прямое владение ряда активов: Veon предложил своей структуре Global Telecom Holding S.A.E. (в которой у холдинга 57,7%) выкупить у нее активы в Пакистане (оператор Jazz и связанные активы) и в Бангладеш (Banglalink) суммарно за $2,55 млрд. Закрытие этой сделки ожидается в IV квартале 2018 года, она требует одобрения акционеров компании и регуляторов. При этом Veon продолжит владеть активом в Алжире (оператор Djezzy) через GTH, отмечается в сообщении. Оставшиеся от сделки в Италии деньги Veon направит на сокращение долговой нагрузки.

В Veon считают, что эти сделки позволят упростить структуру группы и повысить стоимость для акционеров.