Компания группы "Росгосстрах" подала иск к "РГС жизнь" на 481 млн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Капитал перестрахование" ("Капитал Ре", входит в группу "Росгосстраха") подала иск к "РГС жизнь" на 481 млн рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Иск зарегистрирован 2 июля и к производству пока не принят. Третьим лицом по спору указан Банк России, информации о сути спора в картотеке нет.

Арбитраж также рассматривает другой иск "Росгосстраха" к "РГС жизни" на 116 млрд рублей за использование товарного знака. "Росгосстрах" с 2017 года подконтролен банку "Открытие". "РГС Жизнь" ранее также принадлежала бывшему владельцу "Росгосстраха" Данилу Хачатурову. Хачатуров в конце 2016 года продал страховщика жизни своему партнеру Алхасу Сангулии. В апреле 2018 году хозяином "РГС Жизни" объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.