"АвтоВАЗ" до 2021 года вложит свыше 3 млрд рублей в улучшение условий труда в Тольятти

ТАСС, 3 июля. "АвтоВАЗ"в 2018-2020 гг. направит на улучшение условий труда работников предприятия в Тольятти 3,178 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Президент ПАО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис подписал программу по улучшению условий труда работников предприятия в Тольятти, рассчитанную на 2018-2020 гг. Общий объем финансирования по программе составит 3,178 млрд рублей, из которых 969 млн рублей будет выделено в 2018 году", - отмечается в сообщении компании.

Программа содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда. В их числе: ремонт мест общего пользования и бытовых помещений. Как отметил Ив Каракатзанис, через несколько лет завод в Тольятти сможет встать в ряд с ведущими предприятиями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi по созданным условиям труда для работников. "Это является ключом к тому, чтобы каждый работник компании смог приложить свои лучшие усилия для восстановления "АвтоВАЗа", развития бренда LADA и обеспечения прибыльного роста", - добавил он.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске - ООО "ЛАДА Ижевский Автомобильный Завод". Среднесписочная численность персонала группы "АвтоВАЗ" за 2017 год составила 48,27 тыс. человек.

Чистый убыток "АвтоВАЗа" по российским стандартам бухгалтерского учета за 2017 год сократился по сравнению с показателем предыдущего года в 2,9 раза, до 12,38 млрд рублей. По МСФО в 2017 году чистый убыток компании сократился в 4,6 раза, до 9,7 млрд рублей.