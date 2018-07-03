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ЦБ будет регулировать вопросы кибербезопасности во всех финансовых организациях

Экономика и бизнес
3 июля, 12:35 UTC+3

Ранее издаваемые регулятором нормативные документы в этой сфере должны были исполнять только банки

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банк России получил полномочия регулировать вопросы защиты кибербезопасности во всех организациях кредитно-финансовой сферы, сообщил журналистам исполняющий обязанности директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Ранее издаваемые ЦБ нормативные документы в области кибербезопасности были обязательны к исполнению только в банках, но с октября в сферу внимания ЦБ попадут также страховые, микрофинансовые и иные поднадзорные ЦБ организации.

"Мы получили сейчас возможность устанавливать соответствующие требования, которые мы должны будем согласовать с ФСБ и ФСТЭК (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - прим. ТАСС)", - сказал Сычев.

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