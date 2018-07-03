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Совфед поддержал выделение 2,5 млрд рублей на урановый рудник в Забайкалье

Экономика и бизнес
3 июля, 12:50 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 3, июля. /ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уточнила, что средства на строительство рудника Приаргунского производственного горно-химического объединения выделят до 2020 года

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ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Совет Федерации поддержал выделение 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство нового уранового рудника Приаргунского производственного горно-химического объединения в городе Краснокаменск Забайкальского края. Об этом во вторник журналистам сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом".

"Принято решение, закон принял Совет Федерации, о выделении 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство рудника №6 в Краснокаменске. В этом году [будет выделено] 960 млн рублей, в следующем году - 960 млн рублей, и остаток - в 2020 году. Таким образом, проект будет реализован", - сказала Матвиенко журналистам во время рабочей поездки в Читу.

Во время совещания с властями Забайкалья, которое Матвиенко провела в Чите, губернатор Наталья Жданова отметила, что накануне у нее состоялся телефонный разговор с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. "Он заверил, что корпорация Росатом имеет опыт обращения с государственными финансами, и поэтому поводов для беспокойства нет. Финансы будут освоены в полном объеме", - добавила глава региона.

Новый рудник необходим для освоения Аргунского и Жерлового месторождений. Их эксплуатационные запасы составляют около 40 тыс. тонн урана (35% от общего объема запасов ППГХО - прим. ТАСС). Среднее содержание стратегического металла здесь выше, чем на действующих рудниках, что, по оценке АРМЗ, позволяет гарантировать конкурентоспособную себестоимость производства.

Строительство рудника началось в марте. Реализация проекта планируется в три этапа. Первый - создание объектов инфраструктуры, он должен быть выполнен с 2017 по 2019 годы. Затем начнется строительство поверхностных шахтных комплексов, проведение горно-капитальных работ и техническое перевооружение гидрометаллургического завода.

Ожидается, что в 2023 году будет введена в эксплуатацию первая очередь рудника и добыта первая тонна урановой руды. На третьем этапе, в 2024-2026 годах, комплекс горно- капитальных работ будет завершен, и к 2026 году объект выйдет на проектную мощность в 850 тыс. тонн руды в год.

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Лихачев, Алексей Евгеньевич Жданова, Наталья Николаевна Матвиенко, Валентина Ивановна
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