Евкуров договорился с эмиром Катара о визите делегации в Ингушетию в конце августа

МАГАС, 3 июля. /ТАСС/. Рабочая группа Катара во главе с послом государства в Москве Фахадом Мухаммедом аль-Аттыйей прибудет в Ингушетию в конце августа для работы над совместными инвестиционными проектами. Как сообщил ТАСС во вторник глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, договоренность о времени визита делегации была достигнута в ходе его встречи в Москве с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Мы обсудили с эмиром Катара приезд катарской делегации в регион во главе с послом государства в Москве Фахадом Мухаммедом аль-Аттыйей для обсуждения тех инвестиционных проектов, которые были озвучены в ходе посещения ингушской делегацией Катара. Произойдет это в конце августа", - сказал Евкуров.

По его словам, до конца чемпионата мир по футболу эмир Катара может посетить республику лично.

"Поздравил Тамима бен Хамада Аль Тани с первым пятилетним сроком, неделю назад исполнилось пять лет, как он является эмиром Катара. Я пригласил его посетить нашу республику, поскольку он до конца чемпионата мира по футболу будет в России, и он принял мое приглашение", - добавил глава республики.

Делегация Ингушетии в начале февраля принимала участие в Днях республики в Катаре. В рамках поездки состоялись мероприятия в сфере экономики и культуры, в том числе презентация инвестиционного потенциала республики. В ходе встречи делегации северокавказской республики с руководством катарской торгово-промышленной палаты приняли решение о создании рабочей группы по продвижению совместных инвестиционных проектов Ингушетии и Катара.