Московское УФАС возбудило дело в отношении ЦУМа

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) заподозрило Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в нарушении закона о рекламе после появления на столичных автобусах слогана "Лучший выбор; лучшие цены". Об этом во вторник сообщается на сайте ФАС.

"Московское УФАС России подозревает ЦУМ в нарушении закона о рекламе. Торговый дом размещал на московских автобусах рекламу "Лучший выбор; лучшие цены". <...> В случае если нарушение будет доказано, торговому дому грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По мнению антимонопольной службы, ЦУМ распространил рекламу, которая содержала некорректное сравнение торгового дома с другими магазинами и "не соответствующие действительности сведения о преимуществах ЦУМа перед конкурентами", что противоречит положениям статьи 5 закона о рекламе. Кроме того, в рекламном слогане отсутствовала конкретизирующая информация о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования.

Рассмотрение дела в отношении ЦУМа назначено на 24 июля 2018 года.

ЦУМ - один из старейших магазинов Москвы, начал работу 10 марта 1922 года в здании, построенном известным архитектором Романом Клейном.