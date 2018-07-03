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Московское УФАС возбудило дело в отношении ЦУМа

Экономика и бизнес
3 июля, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

За размещение на столичных автобусах слогана "Лучший выбор; лучшие цены" торговому дому грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) заподозрило Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в нарушении закона о рекламе после появления на столичных автобусах слогана "Лучший выбор; лучшие цены". Об этом во вторник сообщается на сайте ФАС.

"Московское УФАС России подозревает ЦУМ в нарушении закона о рекламе. Торговый дом размещал на московских автобусах рекламу "Лучший выбор; лучшие цены". <...> В случае если нарушение будет доказано, торговому дому грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По мнению антимонопольной службы, ЦУМ распространил рекламу, которая содержала некорректное сравнение торгового дома с другими магазинами и "не соответствующие действительности сведения о преимуществах ЦУМа перед конкурентами", что противоречит положениям статьи 5 закона о рекламе. Кроме того, в рекламном слогане отсутствовала конкретизирующая информация о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования.

Рассмотрение дела в отношении ЦУМа назначено на 24 июля 2018 года.

ЦУМ - один из старейших магазинов Москвы, начал работу 10 марта 1922 года в здании, построенном известным архитектором Романом Клейном.

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