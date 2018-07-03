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Россельхознадзор запретил ввоз в Россию продукции с еще трех белорусских предприятий

Экономика и бизнес
3 июля, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Запрет коснется "Беларуськалия" и "Калинковичского мясокомбината", а также форелевого хозяйства "Лохва"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 4 июля вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий. Об говорится в сообщении ведомства.

Запрет коснется "Беларуськалия" и "Калинковичского мясокомбината" в связи с повторным выявлением тетрациклина в говядине, а также форелевого хозяйства "Лохва" из-за обнаружения бактерий группы кишечной палочки в рыбе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора, компания "Беларуськалий" заявлена как поставщик мяса в РФ.

Кроме того, ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий "Мозырские молочные продукты", ОАО "Молоко" (производственный цех в г. Городок), ОАО "Молодечненский молочный комбинат" (Нарочанский филиал), ОАО "Молочные горки" и ТПК "Продинвест". Одной из основных причин усиления контроля стало превышение массовой доли нитратов в питьевом молоке.

Всего в список белорусских предприятий, поставки продукции которых запрещены в России, входит около 60 компаний. Право на поставку молочной продукции в потребительской таре объемом более 2,5 л имеют всего шесть белорусских компаний.

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