Корпорация развития Северного Кавказа вложит в создание теплиц в Ингушетии 1 млрд рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) инвестирует в строительство тепличного комплекса в Ингушетии почти 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

"Объем инвестиций в проект - свыше 1,5 млрд рублей, в том числе доля КРСК - 998 млн рублей. В ходе его реализации планируется строительство теплиц площадью порядка 10 га по выращиванию томатов", - говорится в сообщении.

Планируется, что инициатор проекта - агрокомплекс "Сунжа" - сможет производить в защищенном грунте не менее 5,2 тыс. тонн. Открытие тепличного комплекса позволит создать не менее 106 рабочих мест.

"Созданный с применением современных технологий тепличный комплекс станет одним из крупнейших сельхозпредприятий в Республике Ингушетия. Выпускаемая здесь продукция поможет снижению доли импортных овощей на российском рынке", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова.

Поставлять экологически чистую продукцию тепличного комплекса производители намерены в торговые сети не только Ингушетии и регионов Северо-Кавказского федерального округа, но и крупных российских городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

"Низкая себестоимость производства в Республике Ингушетия даст возможность тепличному комплексу получать отличную маржу на продажах продукции в крупных городских агломерациях даже с учетом затрат на логистику и предпродажную подготовку. При этом у проекта есть потенциал для развития в дальнейшем, российский рынок томатов характеризуется низким уровнем самообеспеченности. Валовые сборы томатов открытого грунта составляют более 80%, в то время как томатов закрытого грунта - менее 20%. Спрос на качественную отечественную продукцию в стране довольно высок", - цитирует пресс-служба генерального директора КРСК Сергея Харитонова.