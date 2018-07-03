Ульяновская комиссия по госзакупкам должна усилить контроль сделок на лекарства

УЛЬЯНОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области считает, что комиссия по госзакупкам должна занять жесткую позицию и предельно снизить стоимость контрактов в сфере здравоохранения. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель правительства региона Александр Смекалин.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова, депутата регионального заксобрания Игоря Тихонова, гендиректора компании "Ульяновскфармация" Ольги Кузнецовой и ее заместителя Евгения Когана. По версии следствия, в 2017 году Тихонов и Абдуллов вынуждали медучреждения проводить закупки через министерство, а также заключать контракты с "Ульяновскфармацией" на поставку медицинского кислорода. В итоге, как утверждают следователи, были заключены договоры с компанией на общую сумму не менее 10,4 млн рублей, которые в последующем переведены на организации, подконтрольные Когану и другим фигурантам, и растрачены.

"Безусловно, мы рассчитываем, что наша комиссия по государственным закупкам займет более жесткую позицию. И мы планируем снизить стоимость контрактов, которые будут рассматриваться на данной комиссии, до минимального размера", - сказал Смекалин, отвечая на вопрос о том, какие меры позволят сделать госзакупки в сфере здравоохранения прозрачнее.

Председатель правительства также добавил, что в регионе по поручению губернатора Ульяновской области Сергей Морозова будет разработан детальный план мероприятий, который призван сделать госзакупки прозрачнее. "Этот план будем обсуждать на следующей неделе. Сейчас как раз все эти предложения мы формулируем и аккумулируем", - отметил он.