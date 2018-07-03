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Фонд национального благосостояния в июне вырос на 23,2%

Экономика и бизнес
3 июля, 14:03 дата обновления: 3 июля, 14:07 UTC+3

Рост произошел за счет перечисления на счета по учету средств ФНБ средств в иностранных валютах

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Фонд национального благосостояния (ФНБ) за июнь 2018 года вырос в рублевом выражении на 23,2% относительно мая. На 1 июля объем ФНБ составил 4 трлн 839,26 млрд рублей, сообщается в материалах Минфина.

В пересчете на доллары объем фонда вырос на 1 июля до $77,11 млрд с $63,75 млрд на 1 июня.

Существенный рост объема ФНБ в июне произошел за счет перечисления на счета по учету средств ФНБ средств в иностранных валютах на сумму $6,411 млрд, а также €5,625 млрд и £1,096 млрд, приобретенных за счет федерального бюджета в 2017 году в пределах объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

По данным Минфина, на счетах в Банке России на 1 июля размещено $22,107 млрд, €20,762 млрд и £4,368 млрд. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 574,1 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд рублей и $4,11 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей.

В июне на депозитах ВТБ и Газпромбанка находились 164,43 млрд рублей, предназначенных для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. 

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