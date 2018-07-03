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Создание новой ТОСЭР планируется в Менделеевске в Татарстане в 2018 году

Экономика и бизнес
3 июля, 15:06 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, июля. /ТАСС

Сейчас на территории республики существуют четыре территории опережающего социально-экономического развития

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КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Создание новой в Татарстане территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) планируется в текущем году в городе Менделеевск. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель министра экономики республики Булат Хазиахметов.

Сейчас в республике существуют четыре ТОСЭР: в моногородах Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск и Чистополь.

"В планах еще одно площадка - это Менделеевская зона. Соответствующая заявка подана в правительство РФ, в Минэкономразвития. Мы ожидаем, что пятая площадка появится в Республике Татарстан. <...> Планируем, что в этом году", - сказал Хазиахметов.

Менделеевск - город с населением более 22 тыс. человек. Здесь расположены предприятия химической промышленности: завод "Аммоний", химзавод имени Карпова, "Менделеевсказот".

Всего в Татарстане семь моногородов, которые входят в соответствующий перечень правительства России. Среди них Зеленодольск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, Чистополь и Камские Поляны и Нижнекамск.

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