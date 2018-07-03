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Татарстан в 2018 году планирует привлечь 650 млрд рублей инвестиций в основной капитал

Экономика и бизнес
3 июля, 15:42 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, июля. /ТАСС

По словам замминистра экономики республики Булата Хазиахметова, за последние несколько лет ежегодные инвестиции в основной капитал выросли практически в два раза

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КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Размер инвестиций в основной капитал в Татарстане в 2018 году планируется в 650 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель министра экономики республики Булат Хазиахметов.

"Если сегодня (по итогам 2017 года) это (инвестиции в основной капитал) 637 млрд рублей, то на порядка 650 млрд рублей мы планируем выйти в текущем году. Амбициозная и очень сложная задача, но такой темп мы планируем обеспечить", - сказал Хазиахметов.

По его словам, за последние пять - шесть лет ежегодные инвестиции в основной капитал выросли практически в два раза. В том числе это произошло за счет проведения в Казани крупных международных спортивных состязаний, таких как Универсиада в 2013 году, Кубок конфедерации в 2017 году, ЧМ по футболу, часть матчей которого проходит на "Казань-Арене".

В прошлом году в структуре инвестиций $430 млн составили иностранные вложения. "На пустое место инвестор не придет, для этого развиваем инфраструктуру <...>, предоставляем льготы, работаем по снижению административных барьеров", - сказал замминистра.

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