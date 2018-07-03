Программа развития региональных аэропортов может быть направлена в правительство в августе

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Программа развития региональных аэропортов России может быть подготовлена и направлена в правительство в августе. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область.

Как пояснил министр, программа развития региональных аэропортов войдет в магистральный план развития инфраструктуры РФ и будет одним из девяти его направлений.

"Мы сейчас готовим магистральный план по развитию инфраструктуры частью которого является федеральный проект по региональным аэропортам и маршрутам, минуя Москву, - сказал он. - План магистральной инфраструктуры, частью которого будет эта программа, должен быть утвержден правительством до 1 октября. Мы планируем, что до 15 августа мы этот план подготовим и представим в правительство, - сказал он. - Внутри его [плана] девяти федеральных программ, одна из них - региональные аэропорты".

До половины всех внутрироссийских рейсов к 2024 году должны выполняться без пересадок в Москве, следует из указа главы государства "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.". Для достижения этой цели правительству поручено разработать и до 1 октября 2018 года утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Повысить уровень экономической связанности территории Российской Федерации предполагается за счет реконструкции инфраструктуры региональных аэропортов и расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов, говорится в документе.

В марте правительство РФ поручило Министерству транспорта РФ проработать вопрос о целесообразности создания региональных авиакомпаний, предназначенных для местных перевозок.

В ходе оглашения послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что через шесть лет половина межрегиональных авиационных рейсов в России будет осуществляться напрямую, в соседний регион через Москву летать больше не будет нужно.

Аналог МАК

Договор о создании аналога Межгосударственного авиационного комитета, наделенного полномочиями по расследованию авиапроисшествий, планируется подписать со странами-членами ЕАЭС в августе - сентябре, сообщил Дитрих.

"Сейчас эта работа (по подготовке документов для создания аналога МАК - прим. ТАСС) ведется. Мы планируем, что она будет завершена в августе - сентябре этого года. По крайней мере соглашение это мы сейчас готовим, ожидаем, что в августе - сентябре мы сможем его подписать", - сказал он.

Мост в Новосибирске

Четвертый мост через Обь в Новосибирске, стоимость которого оценивается более чем в 35 млрд рублей, может быть построен за счет средств Фонда развития.

"Мы договорились сегодня, что будем рассматривать возможности для финансирования из федерального бюджета. Без капитального гранта со стороны федерации понятно, что будет трудно этот объект создать. В качестве возможностей для такого финансирования мы рассмотрели также Фонд развития, который в соответствии с решением правительства должен быть создан. Надеемся, что возможности этого фонда позволят профинансировать четвертый мост", - сказал Дитрих.

