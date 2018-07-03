Комитет Госдумы поддержал проект справороссов об отмене роуминга внутри РФ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект закона, которым предлагается отменить роуминг внутри России. Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в июне 2017 года группой депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

Согласно пояснительной записке к документу, проект федерального закона направлен на отмену "применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте", то есть национального роуминга.

Авторы поясняют, что роуминг внутри России возник по причине наличия специального регулирования, при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора связи, ввиду чего у таких операторов связи возникали дополнительные издержки. На сегодняшний день, отмечают они, такой механизм применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах РФ, по их словам, является избыточным.

Так, уверены разработчики, отмена роуминга "будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов, повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов".

"Комитет в целом поддерживает концепцию законопроекта <…> Важно, чтобы пользователи связи могли получать услуги на равных условиях", - заявил глава комитета Леонид Левин, обратив внимание на необходимость доработки ряда замечаний ко второму чтению.