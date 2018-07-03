Венгрия впервые представит национальный стенд на выставке ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Венгрия впервые примет участие в формате национального стенда в международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. Об этом во вторник сообщили в департаменте информполитики региона.

"Венгрия примет участие в работе международной промышленной выставки ИННОПРОМ и впервые в рамках национального стенда представит новейшие технологии и промышленные разработки своей страны в сфере управления водным хозяйством, IT-технологий, цифровых устройств. Возглавит делегацию замгоссекретаря министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Иштван Йоо", - говорится в сообщении.

Главным мероприятием рабочей программы станет венгеро-российский бизнес-форум по теме водного хозяйства, который организуется при поддержке правительства Свердловской области. Тема мероприятия: "Новые технологии и возможные решения в области управления водным хозяйством. Возможности венгеро-российского сотрудничества". Также на стенде будут представлены компания "Quantic-Hungary", разрабатывающая программное обеспечение для управления производством, "Лакич Машиностроительная компания", некоммерческое объединение по прикладным исследованиям имени Баи Золтана, специализирующееся на вопросах отображения потоков производственных процессов через цифровые устройства.

На выставке ИННОПРОМ также свои национальные экспозиции представят Белоруссия, Германия, Италия, Словакия, Швейцария, Япония.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012-м правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". Два года назад Китай был страной - партнером России на ИННОПРОМе, в этом году им станет Республика Корея.