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Посол Белоруссии: создается спецмеханизм на случай введения санкций одной из стран ЕАЭС

Экономика и бизнес
3 июля, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Речь идет о согласованной политике, если какое-либо из государств ЕАЭС вводит санкции против третьих стран

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) работает над созданием механизма согласованной политики в случае, если одно из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вводит санкции против третьих стран.

Об этом заявил посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко в эфире телеканала РБК во вторник.

"Когда РФ вошла в контрсанкционное противостояние с ЕС, и были приняты российские национальные акты, ограничивающие поставку продовольственной группы товаров на рынок РФ, мы неоднократно предлагали и вносили предложения, и сейчас эта работа ведется на уровне Евразийской экономической комиссии, что нам надо выработать механизм: если одно государство принимает какие-то ограничительные меры в отношении третьих государств, то мы должны согласованно действовать - все партнеры по Евразийскому экономическому союзу", - сказал Петришенко. "Отдельные элементы такого механизма были отработаны, но не до конца. Идет определенная притирка", - добавил он.

Россельхознадзор неоднократно вводил запреты на поставки продукции с белорусских предприятий в связи с реэкспортом - под видом белорусских в РФ поставляются товары из стран, подпавших под продовольственное эмбарго.

Белоруссия обязалась принять меры по недопущению ввоза в РФ санкционной сельскохозяйственной продукции.

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