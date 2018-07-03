Сенаторы подготовили законопроект о централизованной закупке лекарств от редких болезней

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сенаторы направили на заключение в правительство проект закона о переводе закупок медикаментов для лечения редких заболеваний с регионального на федеральный уровень.

Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Совета Федерации.

"Организация обеспечения граждан дорогостоящими лекарствами и специализированными продуктами питания для лечения этих [редких] заболеваний сейчас отнесена к полномочиям регионов. Однако большая часть субъектов РФ не может в полной мере исполнить свои обязательства по финансированию закупок в связи с их высокой стоимостью", - приводит пресс-служба слова председателя комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского.

По словам Рязанского, закупка лекарств для пациентов с редкими заболеваниями должна вестись Минздравом централизованно по аналогии с тем, как это делается для программы "7 нозологий". "В этом случае процедуры упрощаются, используются более дешевые схемы приобретения, что позволяет более эффективно расходовать бюджетные средства и снижает риски неполучения гражданином необходимых лекарств в нужный срок", - пояснил сенатор.

"Сегодня в стране 2 тыс. 130 граждан, страдающих такого рода заболеваниями, из них - 1 тыс. 583 ребенка. Стоимость лечения их всех составляет 10 млрд рублей ежегодно", - отметил он. Рязанский подчеркнул, что централизованные закупки позволят снизить цены на необходимые пациентам препараты приблизительно на 20-30%.