Российский центр экомоды планируется создать в Иванове

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российский центр экомоды предлагается создать в Иванове в рамках проекта текстильно-промышленного кластера, который разработчики презентовали профессиональному сообществу региона. Кластер объединит несколько направлений: сельское хозяйство, образование и науку, моду и туризм, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Ивановской области.

"По направлению "Мода и туризм" предложено создание Российского центра экомоды, развитие промышленного туризма, внедрение Fashion-Net. Развитие сельского хозяйства, в частности, льноводства, определено одним из важнейших приоритетов формирования текстильно-промышленного кластера", - уточнили в ведомстве.

Руководитель команды разработчиков директор регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Черкесов отметил, что сырьевая зависимость текстильной промышленности в сегменте натуральных волокон от поставок хлопка сегодня очень большая.

"Сельское хозяйство может хотя бы частично снять эту зависимость за счет производства и переработки льна. В Ивановской области в проекте могут быть задействованы более половины районов", - сказал он.

Черкесов также добавил, что текстильно-промышленный кластер должен обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции на уровне мировых стандартов за счет модернизации производства и повышения производительности труда. В пресс-службе правительства уточнили, что команда, которая занимается разработкой проекта, создана по поручению врио губернатора региона Станислава Воскресенского и проходит сейчас обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).