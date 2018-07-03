ВЭБ считает преждевременным говорить о сумме докапитализации, которую может получить

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Внешэкономбанк считает, что пока преждевременно говорить о конкретной сумме докапитализации, которую может получить Банк развития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ВЭБ рассчитывает получить 1 трлн рублей за пять лет.

"ВЭБ находится в активной фазе взаимодействия с правительством и, в частности, с Министерством финансов по вопросам докапитализации и определения места банка в государственной повестке развития на ближайшие годы. О конкретной сумме докапитализации Банка развития говорить преждевременно", - прокомментировали информацию о возможной сумме докапитализации в пресс-службе.

Ранее глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов заявлял, что часть средств Фонда развития инфраструктуры могут направить на докапитализацию ВЭБ. При этом Шувалов не стал уточнять сумму средств, которая будет направлена на эти цели.