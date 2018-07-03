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Минфин: объем докапитализации ВЭБ будет зависеть от целей и задач госкорпорации

Экономика и бизнес
3 июля, 20:35 дата обновления: 3 июля, 20:48 UTC+3

Обсуждается формат участия банка в реализации национальных проектов

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Объем докапитализации ВЭБ будет зависеть от целей и задач госкорпорации, которые сейчас обсуждаются. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минфина.

"Мы обсуждаем формат участия ВЭБ в реализации национальных проектов. Говорить о конкретных суммах докапитализации пока преждевременно, обсуждаются цели и задачи Банка развития, от которых будут зависеть и объемы докапитализации", - сообщил представитель ведомства.

Ранее глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов заявлял, что часть средств Фонда развития инфраструктуры могут направить на докапитализацию ВЭБ. При этом Шувалов не стал уточнять сумму средств, которая будет направлена на эти цели.

В мае Сергей Горьков - на тот момент занимавший должность главы госкорпорации - заявлял, что ВЭБ по итогам года выйдет на прибыль. При этом чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО за 2017 год вырос в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом из-за необходимости досоздавать резервы и составил 287,7 млрд рублей.

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Шувалов, Игорь Иванович Горьков, Сергей Николаевич
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