В Госдуме заявили, что докапитализация ВЭБа поможет в реализации майского указа президента

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Докапитализация ВЭБа поможет запустить масштабные проекты по приоритетам, которые обозначены в майском указе президента России, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сейчас активно обсуждается усиление роли ВЭБа в реализации майского указа. Учитывая масштаб задачи, вопрос докапитализации крайне актуален. Сейчас как раз идет согласование бюджетных проектировок. Докапитализация ВЭБа необходима для запуска масштабных проектов по приоритетам, которые обозначены в указе", - заявил Аксаков.

"ВЭБ является также оператором Фабрики проектного финансирования, берет на себя роль организатора и кредитного управляющего. Механизм синдикации позволит зайти в проект другим инвесторам и на каждый рубль инвестиций ВЭБа привлечь три-четыре рубля дополнительных инвестиций в экономику России", - добавил глава комитета Госдумы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ВЭБ рассчитывает получить в рамках докапитализации около 1 трлн рублей в течение пяти лет. Пресс-служба ВЭБа, в свою очередь, заявила, что пока преждевременно обсуждать сумму докапитализации. Официальный представитель Минфина заявил, что объем докапитализации будет зависеть от целей и задач госкорпорации, которые сейчас обсуждаются.

Ранее глава ВЭБ Игорь Шувалов говорил, что часть средств Фонда развития инфраструктуры может быть направлена на докапитализацию госкорпорации