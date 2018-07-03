Россия и Япония инициировали в ВТО дискуссию о торговой политике США

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 40 членов Всемирной торговой организации (ВТО) выказали серьезную обеспокоенность заявлением США о начале расследования, призванного определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Дискуссия на эту тему состоялась во вторник по предложению России и Японии на заседании Совета по торговле товарами ВТО, сообщил журналистам источник.

Угроза для торговли

"Более 40 членов ВТО, включая 28 стран Европейского союза, взяли слово и предупредили о серьезном подрыве мирового рынка и угрозе для многосторонней торговой системы вследствие этих потенциальных мер, учитывая огромную пропорцию этих товаров на глобальном рынке", - отметил источник. Обеспокоенность вызвали анонсированные США меры, касающиеся дополнительных пошлин на импортируемые автомобили и автозапчасти, пояснил он. По словам источника, "дискуссия состоялась по предложению Японии и Российской Федерации".

При этом российский представитель напомнил, что вопрос о расследованиях, проводимых США, ранее поднимался в различных органах ВТО, однако "ситуация становится только хуже". По его словам, США теряют свою репутацию и доверие как торговый партнер, а их действия представляют собой угрозу для основанной на правилах торговой системы. Он также напомнил о появившихся недавно сообщениях о том, что Соединенные Штаты могут скоро начать подобное расследование в сфере импорта урановой продукции.

Представитель Японии выразил обеспокоенность тем, что меры США "могут вызвать спираль контрмер и привести к коллапсу основанной на правилах многосторонней торговой системы". Токио считает, что эти шаги Вашингтона не могут быть оправданы соображениями национальной безопасности - так же, как и введенные США пошлины на продукцию из стали и алюминия.

Нет оправдания

В свою очередь, представитель ЕС также заявил, что "не может быть оправдания мерам по ограничению импорта автомобилей, запчастей и легких грузовиков по мотивам национальной безопасности, поскольку нет никакой видимой угрозы американской промышленности". "Мы полны решимости в полной мере защитить наши коммерческие интересы методами, соответствующими нормам ВТО", - сказал он.

Китайский дипломат расценил меры США как протекционистские "под прикрытием" национальной безопасности. Такие действия "существенно нарушат" функционирование рынка и создадут серьезные проблемы для многосторонней системы, предупредил он, призвав государства ВТО "присоединиться к официальной борьбе с односторонностью и протекционизмом". Обеспокоенность по поводу действий США выразили в ходе заседания также Канада, Индия, Мексика, Швейцария, Норвегия, Бразилия, Сингапур, Республика Корея и ряд других государств.

Представитель США в ответ заявил, что вопрос о пошлинах на сталь и алюминий рассматривается Органом по разрешению споров, он не должен обсуждаться Советом по торговле товарами.