Ответственность директоров и должностных лиц "Росгосстраха" застрахуют на $10 млн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Собрание акционеров "Росгосстраха" одобрило сделку по страхованию ответственности директоров и должностных лиц компании, следует из раскрытой страховщиком информации.

Страховая сумма составляет $10 млн, страховая премия - $95 тыс., страховщиком выступает компания "АИГ".

Страховым случаем по договору является факт предъявления застрахованным (директорам и должностным лицам) имущественных требований в связи с их неверными или ошибочными действиями, что может привести к убыткам компании и/или самого застрахованного лица. Договор заключается сроком на один год.

Выгодоприобретателями по сделке являются члены совета директоров "Росгосстраха": глава Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин, главный аудитор ЦБ РФ Валерий Горегляд, глава банка ФК "Открытие" Михаил Задорнов, гендиректор "Росгосстраха" Николаус Фрай, глава комитета Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни Максим Чернин, члены правления ФК "Открытие" Вениамин Полянцев и Александр Соколов, управляющий директор "Открытия" Анатолий Предтеченский, экс-представитель перестраховщика Munich Re в России Петер Мюллер, глава совета директоров компании "Альянс" Олег Пятаков. Также выгодоприобретателями являются члены правления "Росгосстраха" Владислав Воробьев, Филипп Майзенберг, Дмитрий Пурсанов, Максим Шепелев, Аллен Гессен, и главный управляющий директор Игорь Клименов.

Также собрание акционеров утвердило выплату вознаграждения трем членам совета директоров: Николаю Галушину (4,3 млн рублей), Максиму Чернину (3,9 млн рублей), Олегу Пятакову (4,3 млн рублей). Остальным членам совета директоров вознаграждение не выплачивается.