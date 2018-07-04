Путин подписал закон о включении Советской Гавани в зону свободного порта Владивосток

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении режима свободного порта Владивосток на Советскую Гавань. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

Законом режим свободного порта Владивосток распространяется на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края. Отмечается, что в рамках режима свободного порта Владивосток на территории Советско-Гаванского района планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 54 млрд рублей, а также создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест.

Планируемый совокупный объем поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ в связи с реализацией этих инвестиционных проектов, рассчитанный на основе бизнес- моделей потенциальных резидентов, за период 2022-2029 годов составит 4,3 млрд рублей.