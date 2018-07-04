КРДВ сообщила о реализации более 110 проектов на площадках ТОР

ТАСС, 4 июля. Более 110 проектов реализовано на площадках территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. Резидентами, которые воспользовались преференциями ТОР и реализуют свои проекты, стали представители более 1 тыс. компаний. Об этом в среду сообщил руководитель дирекции маркетинга АО "Корпорации развития Дальнего Востока" Михаил Левочкин на открытии третьего Восточного нефтегазового форума во Владивостоке.

"По состоянию на начало июня текущего года 112 проектов резидентов на территории ДВ реализовано. И на начало июля у нас более 1 тыс. резидентов - больше 250 на ТОР и около 750 в свободном порту Владивосток (СПВ)", - сказал Левочкин.

Левочкин напомнил, что согласно федеральному закону, в функции "Корпорации развития Дальнего Востока" входит рассмотрение заявок от резидентов ТОР СПВ на получение статуса, заключение соглашений с резидентами ТОР СПВ, мониторинг исполнения обязательств соглашений.

"Корпорация обеспечивает строительство инфраструктуры, если это предусмотрено планом графика по конкретной ТОР, передает в долгосрочную аренду резидентам для реализации проектов земельные участки. Компании, с которыми подписаны оглашения, осуществляют деятельность на ТОР, получая преференции", - сказал он.

По словам Левочкина, около 10% компаний инвесторов - иностранные компании, в основном - представители Китая, Японии, Южной Кореи.

Третий Восточный нефтегазовый форум будет работать во Владивостоке два дня. Деловая программа включает в себя обсуждение стратегии правительства РФ по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, выхода России на газовый рынок Китая, развития международных транспортных коридоров, вопросов газификации удаленных территорий. Кроме того, участники обсуждают реализацию важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области, таких как разработка нефтегазовых месторождений, строительство Амурского ГПЗ и "Силы Сибири" и другие. Среди заявленных участников - представители "Газпром межрегионгаз Дальний Восток", "Ростнефтегаз", Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, японских Jogmec и Itochu Corporation Tokyo.