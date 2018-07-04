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Трутнев: органы ФНС стали чемпионом по давлению на бизнес на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
4 июля, 5:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Вице-премьер пригласил представителей ведомства на ВЭФ, где они смогут объяснить предпринимателям причины такой работы и поделиться планами по исправлению ситуации

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ТАСС, 4 июля. Бизнес на Дальнем Востоке жалуется на работу подразделений Федеральной налоговой службы, ведомство стало чемпионом по административному давлению на бизнес. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сейчас у нас чемпион по административному давлению - налоговая служба. То есть наибольшее количество проверок приходится на них, бизнес больше всего жалуется на налоговую службу", - сказал Трутнев на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО в среду в Петропавловске-Камчатском.

Он пригласил представителей ведомства на Восточный экономический форум, где они смогут объяснить предпринимателям причины такой работы и поделиться планами по исправлению ситуации.

"Мы сделаем для вас (для налоговой службы - прим. ТАСС) специальную сессию, где вы будете рассказывать бизнесу, как вы работаете, как будете работать дальше, как будете приходить к тому, чтобы бизнес на вас не жаловался, а вместе с вами работал. И в тоже самое время честно выполнять обязанности по налогообложению", - сказал Трутнев, добавив, что попросит объясниться и другие ведомства, с которыми бизнесу работать "некомфортно".

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