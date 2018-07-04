Дочерняя компания Сбербанка откроет офис в Международном финцентре "Астана"

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Дочерняя компания Сбербанка - "Бизон" планирует открыть офис в Международном финансовом центре "Астана". Об этом в среду сообщил глава Сбербанка Герман Греф на международной финансовой конференции Astana Finance Days.

"Наша дочерняя компания "Бизон", которая занимается кибербезопасностью, очень активно работает на казахстанском рынке, активно сотрудничает с очень продвинутой казахстанской компанией "Транстелеком". Она приняла решение на своем совете директоров, изучив все предпосылки и все принятые документы, все условия для инвесторов, в сентябре открыть свой офис в Международном финансовом центре "Астана". Сейчас они уже занимаются организацией физического размещения здесь", - рассказал Греф.

Международная финансовая конференция Astana Finance Days проходит в столице Казахстана с 3 по 5 июля и включает несколько экономических форумов. Ее ключевым событием станет открытие 5 июля Международного финансового центра "Астана".