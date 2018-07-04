Глава ОСК: в России создаются новые разгонные системы для самолетов на авианосце

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новые разгонные системы для самолетов на авианесущих кораблях разрабатываются предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), рассказал в интервью ТАСС президент ОСК Алексей Рахманов.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в сфере кораблестроения в ведущих морских державах и не сидим сложа руки. Сейчас идет разработка систем, которые могут применяться, в том числе и на современных авианосцах. Речь, скажем, о специальных модификациях новых разгонных систем", - сказал он.

Рахманов не уточнил характеристики этих систем и сроки их создания.

Катапульты для авианосцев

Как рассказывал ТАСС Сергей Власов, занимавший пост генерального директора ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро" (Невское ПКБ), в России были запущены работы по созданию электромагнитной авиационной пусковой установки (электромагнитной катапульты) для авианосцев.

Авиационная пусковая установка (катапульта) на авианосце необходима для разгона самолетов радиолокационного дозора или тех воздушных судов, тяговооруженности которых не хватает на взлет с трамплина (носовой оконечности авианосца). Паровая катапульта представляет собой механизм, на который подается пар под большим давлением. Под палубой делается специальный канал, по нему ходит челнок, который цепляется за переднюю стойку шасси и тянет самолет. Катапульта придает самолету необходимую скорость для взлета.

Электромагнитная катапульта - это устройство, при котором самолет вместо паровых челноков будет разгоняться линейным индукционным двигателем. Этот принцип используется на монорельсовых дорогах.

Работы по созданию паровой катапульты велись в Советском Союзе. Новое устройство должно было быть установлено на седьмом по счету советском тяжелом авианосце "Ульяновск", который строился на Николаевском заводе (Украина). Создание этого корабля прекратилось в 1992 году, после чего он был разрезан на металлолом.

Электромагнитная катапульта испытывается на новейшем американском авианосце Gerald R. Ford. Палубный самолет был впервые запущен с нее 28 июля 2017 года.