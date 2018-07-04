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Госдума приняла закон об энергосбережении в органах госвласти

Экономика и бизнес
4 июля, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Согласно закону, теперь энергетические обследования будут проводиться только в добровольном порядке

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который вводит требование об обязательном предоставлении в Минэнерго РФ деклараций о потреблении энергетических ресурсов органами государственной власти. Закон был инициирован правительством РФ.

Закон отменяет проведение обязательных энергетических обследований - они будут проводиться только в добровольном порядке. Декларации о потреблении должны будут содержать объемы энергетических ресурсов и данные об энергетической эффективности за отчетный год. Минэнерго наделяется полномочиями по утверждению формы декларации и установлению порядка ее представления. Полученные сведения будут использоваться для получения объективных данных об уровне использования энергоресурсов органами госвласти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, а также о потенциале их энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о лицах, имеющих наилучшие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Порядок обработки, систематизации, анализа и использования информации, отчетах о проведении энергетического обследования, декларациях о потреблении энергетических ресурсов, устанавливается правительством РФ.

Кроме того, закон устанавливает обязанность СРО в области энергетического обследования хранить копию энергетического паспорта с отметкой о соответствии результатов энергетического обследования в течение пяти лет со дня внесения указанной отметки.

Закон вступает в силу спустя 180 дней после дня его официального опубликования.

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