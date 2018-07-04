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Топ-менеджер HNA Group умер во Франции

Экономика и бизнес
4 июля, 11:16 дата обновления: 4 июля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Ван Цзянь скончался в результате несчастного случая

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ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Председатель совета директоров и соучредитель китайского конгломерата Hainan Airlines (HNA) Group Ван Цзянь скончался во Франции в результате инцидента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном аккаунте компании в китайском мессенджере "Вэйсинь".

"Соучредитель HNA Group, председатель совета директоров Ван Цзянь во время рабочей поездки во Францию внезапно упал и получил тяжелые травмы. Попытки оказания помощи оказались безрезультатными, после чего он скончался 3 июля 2018 года по местному времени в возрасте 57 лет", - указывается в заявлении.

По данным агентства Bloomberg, предприниматель находился в командировке во французской провинции Прованс. Детали происшествия не приводятся. Компания выразила соболезнования семье и друзьям бизнесмена.

История конгломерата HNA Group началась с 1993 года - учреждения авиакомпании Hainan Airlines. По мере расширения деятельности авиакомпании в 1998 году был учрежден HNA Group. В настоящее время объем активов конгломерата оценивается в 600 млрд юаней (88,55 млрд долларов), а число сотрудников насчитывает 180 тыс. человек. HNA Group работает в сфере авиаперевозок, туризма, финансов, логистики, научных разработок и производственной сфере.

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