Топ-менеджер HNA Group умер во Франции

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Председатель совета директоров и соучредитель китайского конгломерата Hainan Airlines (HNA) Group Ван Цзянь скончался во Франции в результате инцидента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном аккаунте компании в китайском мессенджере "Вэйсинь".

"Соучредитель HNA Group, председатель совета директоров Ван Цзянь во время рабочей поездки во Францию внезапно упал и получил тяжелые травмы. Попытки оказания помощи оказались безрезультатными, после чего он скончался 3 июля 2018 года по местному времени в возрасте 57 лет", - указывается в заявлении.

По данным агентства Bloomberg, предприниматель находился в командировке во французской провинции Прованс. Детали происшествия не приводятся. Компания выразила соболезнования семье и друзьям бизнесмена.

История конгломерата HNA Group началась с 1993 года - учреждения авиакомпании Hainan Airlines. По мере расширения деятельности авиакомпании в 1998 году был учрежден HNA Group. В настоящее время объем активов конгломерата оценивается в 600 млрд юаней (88,55 млрд долларов), а число сотрудников насчитывает 180 тыс. человек. HNA Group работает в сфере авиаперевозок, туризма, финансов, логистики, научных разработок и производственной сфере.