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"Мосэнерго" разработает новую программу дополнительной модернизации мощностей

Экономика и бизнес
4 июля, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Мэр Сергей Собянин заявил, что "необходимо вводить новые мощности, выводить морально устаревшие установки"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Предприятие "Мосэнерго" разрабатывает новую программу реконструкции, которая позволит вывести из эксплуатации значительную часть устаревших неэффективных мощностей. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в ходе проверки подготовки ТЭЦ-20 на юго-западе Москвы к отопительному сезону.

"Требуется новая программа дополнительной модернизации мощностей "Мосэнерго". Мы поддержим эту программу. Необходимо вводить новые мощности, выводить морально устаревшие установки", - отметил он.

Как сообщил в свою очередь заммэра столицы Петр Бирюков, новые программы соотносятся с уже существующими долгосрочными программами. "Эти программы в ближайшие пять лет будут реализованы. Вывод старого оборудования, модернизация и переход на новое оборудование", - сказал он.

Бирюков добавил, что системы энергоснабжения работают таким образом, что ежегодно обновляются все магистральные сети - и в системе "Мосэнерго", и в системе МОЭК. "Мы здесь идем с опережением. В целом от тех показателей, которые есть по России, примерно каждый год обновляемся на 2,5%", - уточнил он.

Как доложил мэру управляющий директор "Мосэнерго" Александр Бутко, система "Мосэнерго" несет электрическую нагрузку в 5,2 тыс. МВт. "На объектах "Мосэнерго" работают около 16 тыс. человек. Основная задача - это реализация всех проектов. Замечаний к работе оборудования и прохождению, подготовке к осенне-зимнему периоду нет", - сказал он.

Собянин в ходе посещения ТЭЦ отметил, что, помимо текущей деятельности, "Мосэнерго" в последние годы реконструировало, построило заново целую сеть новых установок, парогазовых установок, которые повысили эффективность, снизили выбросы в атмосферу. "Готовятся системы водоканала, электроснабжения, газоснабжения. <...> Проделанная работа позволила зимой не применять запасное топливо, мазут, который создавал черное облако над Москвой. Несколько лет москвичи этого не видят", - отметил мэр.

О компании

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,9 тыс. МВт в Москве и Московской области, районные и квартальные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. Установленная тепловая мощность компании - 42,8 тыс. Гкал/ ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле. Контрольным пакетом акций "Мосэнерго" владеет "Газпром энергохолдинг", входящий в группу "Газпром".

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