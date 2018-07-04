"Порт Логистик" обеспечит защиту объектов транспортной инфраструктуры порта Выборг

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Морской порт Выборг станет одним из пионеров внедрения географической информационной системы "Мир" (ГИС "Мир"), предназначенной для защиты объектов транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства, сообщает ООО "Порт Логистик", основной стивидор порта.

Этот вопрос, по данным компании, обсуждался 2 июля на рабочем совещании в стенах Санкт-Петербургского филиала ФГКУ Росгранстрой с участием представителей пограничного управления по СПб и ЛО и Росгранстрой.

В рамках совещания были рассмотрены вопросы обустройства пункта пропуска Выборг комплексной системой безопасности, системой видеонаблюдения, которые являются приоритетными в рамках обеспечения режима пункта пропуска и порта в целом. Со своей стороны, ООО "Порт Логистик" намерено оказывать всяческое содействие, в том числе с предоставлением безвозмездно дополнительных площадей в зданиях и необходимой инфраструктуры для внедрения ГИС "Мир".

Данный вопрос также стал актуальным после первого выступления министра транспорта Евгения Дитриха на заседании коллегии Росморречфлота, состоявшегося 29 июня, отмечает компания. Тогда министр заявил, что: "Вопрос транспортной безопасности многогранный, должен решаться комплексно и планомерно, с использованием инноваций и интеллектуальных транспортных систем".

Кроме того, компанией "Порт Логистик" был предложен к рассмотрению вариант изменения пределов МПП Выборг с целью приведения его территории в соответствие с постановлением правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 253. Как показывает практика, отмечает стивидор, в Большом порту Санкт-Петербурга, границы самого порта не обязаны совпадать с зоной пункта пропуска. Для пункта пропуска достаточно включить только зону пограничного и таможенного контроля, то есть, то место, где обеспечивается контроль над перемещением грузов и людей через государственную границу, после чего схему этой зоны нужно согласовать с межведомственной комиссией. Сама процедура до издания приказа Минтранса может занять полгода.

Система "Мир" была утверждена постановлением правительства от 6 августа 2015 года. Система объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и ГИС миграционного учета.

ООО "Порт Логистик" является единственным оператором морского грузового терминала в порту Выборг. Порт предлагает услуги по перевалке генеральных, навалочных грузов (минеральные удобрения, уголь, руда, лес, чугун, металлом и металлоконструкции), пищевых и химических наливных грузов. Грузы поступают в порт морскими и речными судами, автомобильным и железнодорожным транспортом. Порт имеет грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ.