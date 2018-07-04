Ростех приступил к аэродинамическим испытаниям легкого вертолета VRT500

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" начала аэродинамические испытания легкого многоцелевого вертолета VRT500 на базе Центрального аэрогидродинамического института. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".

"Специалисты конструкторского бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") приступили аэродинамическим испытаниям легкого многоцелевого вертолета VRT500 на базе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ)", - сказали в пресс- службе.

"Аэродинамические испытания являются важным этапом развития проекта, их успешное завершение еще на один шаг приблизит нас к созданию летного образца. Кроме того, на сегодняшний день продолжаются прочностные испытания несущей системы вертолета - предварительные результаты показывают хорошее соответствие характеристик расчетам и высокую стабильность технологии производства", - процитировали в компании генерального директора "ВР-Технологий" Александра Охонько.

Вертолет был впервые представлен на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2018 весной этого года.

VRT500 - легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,6 тыс. кг. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.