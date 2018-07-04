Секретарь ОП призвал региональные палаты не отказываться от обсуждения пенсионной реформы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев призвал региональные ОП не отказываться от дискуссий по пенсионной реформе, поскольку обсуждение законопроекта является их прямой обязанностью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП в среду.

"В некоторых регионах отказались от идеи проведения общественных слушаний по изменениям в пенсионной системе, сославшись на сложную социальную обстановку или призывы руководства региона не проводить таких обсуждений. Призвал коллег в регионах не замалчивать тему и организовывать дискуссии по законопроекту без оглядки на местную власть", - приводит слова Фадеева пресс-служба палаты.

Секретарь ОП РФ напомнил, что обсуждение законопроекта является прямой обязанностью палат всей страны. "В какой-то момент показалось, что исполнительная власть хочет уйти от обсуждения, хочет зарыть голову в песок, но это невозможно, это сложнейшая реформа, которая касается всех... Наша задача - организовать такое обсуждение, каково бы ни было мнение главы региона", - подчеркнул Фадеев.

Вместе с тем он отметил, что в целом в общественных палатах регионов понимают необходимость законопроекта. "Но при этом [они] говорят, что его еще нужно дорабатывать, что по нему очень много вопросов, что требует серьезного обсуждения", - заключил Фадеев.