Университет "Иннополис" и "КамАЗ" разрабатывают беспилотный грузовик, совмещенный с дроном

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Университет "Иннополис" и "КамАЗ" совместно разрабатывают проект беспилотного грузового автомобиля, на крыше которого будет установлен дрон для оценки маршрута. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе университета "Иннополис".

"Университет "Иннополис" совместно с "КамАЗом" разрабатывает проект беспилотного автомобиля с комплексом аэроразведки маршрута. Беспилотник представляет некий гибрид автомобиля и летательного аппарата", - отметил представитель пресс-службы.

Планируется, что дрон будет установлен на крыше беспилотника и с воздуха сможет выполнять оценку маршрута и препятствий на нем.

В 2015 году на "КамАЗе" был создан протопит первого в России беспилотного автомобиля на базе серийного грузовика "КамАЗ-5350" с полноприводным шасси 6х6. Автомобиль умеет самостоятельно ездить по заданным маршрутам без помощи водителя. При этом система искусственного интеллекта грузовика различает дорожную разметку, знаки, а также других участников дорожного движения, в том числе пешеходов.

Группа компаний "КамАЗ" входит в 20 ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей. Производственный комплекс группы охватывает весь технологический цикл производства грузовиков - от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. Группа выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Доля компании на рынке тяжелых грузовых автомобилей России составляет 51%.