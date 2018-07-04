СМИ: Tesla прекратила проведение стандартного теста тормозной системы

ТАСС, 4 июля. Глава американской компании Tesla Илон Маск отдал распоряжение сотрудникам завода в штате Калифорния прекратить проведение стандартного испытания тормозной системы электромобилей Model 3, сообщил интернет-портал Business Insider со ссылкой на внутренние документы компании.

По словам источника, тестирование было прекращено утром 26 июня. Портал отмечает, что на данный момент остается неясным, по какой причине было принято решение приостановить проведение именно этого теста, а также на протяжении какого срока он не будет проводиться.

По словам отраслевого эксперта, данный тест, с помощью которого проверяется корректность работы тормозной системы, является важнейшей частью процесса производства автомобилей.

Представитель компании Tesla Дэйв Арнольд, однако, заявил, что каждый автомобиль проходит "тщательные проверки качества", включая испытания тормозов. На вопрос, делал ли соответствующее распоряжение Маск, Арнольд ответа не дал.

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на новую модель, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки примерно 350 км. Ее максимальная скорость составляет 210 км/ ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.