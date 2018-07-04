Министр транспорта сообщил о планах легализации овербукинга

ОМСК, 4 июля, /ТАСС/. Минтранс РФ повторно начал процесс легализации овербукинга (идею предоставления компенсации пассажиру при продаже большего количества авиабилетов на рейс, чем кресел в самолете). Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, такое решение назрело из-за частых жалоб пассажиров на существование овербукинга и отсутствие при этом компенсаций за перепродажу мест в самолете. "Работа над законопроектом уже начата. Необходимо, чтобы такой закон, обеспечивающий права пассажиров, был разработан и предложен правительству", - сказал министр.

Он напомнил, что ранее ведомство уже пыталось разработать подобный законопроект. "Работу над этим законом мы начинали, предполагалось легализовать овербукинг. Тогда эта идея была признана не совсем целесообразной, мы эту работу прекратили. Сейчас [разрабатываем законопроект] в связи с тем, что мы получаем достаточно большое количество жалоб от пассажиров, что они не могут улететь рейсом, на который купили билеты, по каким-то причинам. При этом они не получают ни компенсации, ни возможности получить дополнительные услуги на следующем рейсе", - пояснил Дитрих.

Министр отметил, что компенсации для российских пассажиров, которые столкнулись со случаями овербукинга, должны быть сопоставимы с западными нормами с учетом российских реалий. Приводя пример, он сказал, что в некоторых странах компенсации находятся на уровне $800, в зависимости от направления и времени полета.

Предыдущая попытка легализации перепродажи

Минтранс обсуждал вопрос о введении овербукинга еще в 2015 году. Тогда министерство разместило соответствующий законопроект для публичного обсуждения на портале правовой информации, но размера компенсаций в нем прописано не было. Основной целью законопроекта было нормативное закрепление возможности овербукинга. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс и работа над ним была заморожена.

Единственные цифры по объему компенсаций, которые тогда звучали, - это от 12 тыс. до 28 тыс. рублей, в зависимости от длительности ожидания пассажиром следующего рейса. Но, как сообщали источники ТАСС в авиакомпаниях, перевозчики посчитали такой уровень компенсаций слишком высоким и экономически нецелесообразным.

Овербукинг выгоден авиакомпаниям, поскольку они экономят, распространяя большее количество билетов. Как правило, "накладок" при перепродаже не происходит, так как авиакомпании просчитывают среднее значение опоздавших или отказавшихся от перелета на каждом направлении. Эти места в итоге не пустуют, их все равно занимают пассажиры, купившие билет.

Однако это создает риски для пассажиров. Как правило, западные авиакомпании в случае овербукинга обязаны отправить пассажира на следующем ближайшем рейсе и предоставишь ему денежную компенсацию или дополнительную услугу (например, повышение класса обслуживания до бизнеса).