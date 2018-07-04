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Глава Volvo: война пошлин на автомобили приведет к удорожанию продукции для потребителей

Экономика и бизнес
4 июля, 19:09 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 4, июля. /ТАСС

Хокан Самуэльссон подчеркнул, что индустриальное процветание основано на свободной торговле

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СТОКГОЛЬМ, 4 июля. /ТАСС/. Война торговых пошлин приведет к росту цен на автомобили для потребителей. Такое мнение в среду высказал генеральный директор автопроизводителя Volvo Cars Хокан Самуэльссон в интервью агентству ТТ.

"Это невероятно тревожно и проблематично, - сказал он. - Все наше индустриальное процветание основано на свободной торговле. В автомобильной промышленности, если мы не можем экспортировать и импортировать машины, мы вынуждены будем их производить на месте. Покупателю таким образом на выбор будет меньше автомобилей и, прежде всего, более дорогостоящих".

"Мы не можем экспортировать все модели в Соединенные Штаты. Нам нужно будет повысить цену, объемы упадут, и тогда нам нужно инвестировать в автомобили местного производства, что станет более дорогим для конечного потребителя", - пояснил Самуэльссон.

Генеральный директор Volvo считает, что вопрос таможенных сборов должен ставиться в перспективе. "Сегодня у США есть импортная пошлина в размере 2,5%, Китая - 25% и Европы - 10%, - подчеркивает он. - Я думаю, что очень важно понять, что ни одна автомобильная промышленность не стала сильнее от таможенной защиты. Европейская 10%-ная импортная пошлина определенно не сделала европейскую автомобильную промышленность сильнее, а 25% в Китае определенно не укрепляют долгосрочную конкурентоспособность страны".

Самуэльссон поддерживает 2,5% или 0% и при экспорте, и при импорте, при этом отмечая, что 25% были бы "разрушительными". Он надеется на скорейшее разрешение конфликта.

Для Швеции рост пошлин на автотранспортные средства был бы серьезным ударом, так как пятую часть экспорта страны в Соединенные Штаты (в общей сложности 90 млрд крон - более $10 млрд) составляют автомобили.

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