Глава "Ростелекома" ждет от кабмина решения проблемы с отсутствием российских процессоров

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Михаил Осеевский, президент "Ростелекома", который занимается разработкой смартфонов для чиновников, рассчитывает, что новое правительство сможет найти пути решения проблемы с отсутствием массового производства в России процессоров и чипов. Такое мнение он озвучил в ходе конференции "Цифровая экономика: прорыв в будущее" в Аналитическом центре при правительстве РФ.

"Ростелеком" сейчас работает над развитием экосистемы на базе принадлежащей госоператору операционной системы Sailfish и ее использовании в корпоративных смартфонах, напомнил Осеевский. Сейчас смартфоны на базе Sailfish тестируют в ряде министерств, и, как рассчитывает президент "Ростелекома", в 2019 году значительная часть чиновников будет использовать такие гаджеты.

"Что меня в большей степени волнует - это состояние нашей микроэлектроники. Потому что цифровая экономика в значительной степени базируется на оборудовании. У нас массовых чипов, массовых процессоров нет, и это такой глобальный вызов", - рассказал Осеевский.

Он отметил, что стать крупными производителями на этом рынке очень сложно: для этого нужны "огромные инвестиции и огромные рынки". "Но я думаю, что правительство должно дать для себя ответ, как эту проблему решать. Потому что она тянется уже довольно много лет", - полагает глава "Ростелекома". Одним из возможных вариантов развития событий он также видит системную кооперацию, например, с китайским производителями.

Вопрос отсутствия массовых российских процессоров становится еще более важным на фоне развития цифровой экономики в стране, отметил Осеевский. "Для цифровой экономики нужно огромное количество датчиков, это сотни миллионов или миллиарды… И все они внутри имеют процессоры. Такого рода процессоры мы сегодня в России не производим", - отметил он. Президент госоператора надеется, что новое правительство выработает подходы к решению этой глобальной проблемы.

В марте этого года президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию гражданской микроэлектроники, на котором отмечал, что собственные разработки и серийное производство продукции микроэлектроники - залог технологической и технической независимости страны, база для инновационного развития экономики и повышения ее конкурентоспособности. По словам Путина, объем внутрироссийского рынка гражданской микроэлектроники составляет не менее 120 млрд рублей и в ближайшие десятилетия будет активно расти, однако доля на нем продукции отечественных производителей пока невелика - всего около 12%. Президент отмечал, что для эффективного развития микроэлектроники в РФ нужна комплексная долгосрочная стратегия и план действий, предусматривающих конкретные мероприятия по укреплению существующих и созданию новых производств, а также более активному внедрению российской продукции как на отечественном, так и на внешнем рынке.