На Украине признали банкротом завод, где был создан авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом предприятие "Черноморский судостроительный завод", где в советское время был построен находящийся сейчас в составе Военно-морского флота России тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Об этом говорится в сообщении, которое в среду опубликовано на профильном сайте "Судебная власть Украины".

"3 июля 2018 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод", - говорится в сообщении. Своим постановлением суд также открыл процедуру его ликвидации. Согласно его решению, срок исполнения всех денежных обязательств завода считается наступившим, прекращается начисление неустойки, процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности предприятия.

Черноморский судостроительный завод основан в Николаеве еще в 1897 году. Во времена СССР завод считался одним из флагманов кораблестроения страны. На его мощностях создавали широкий спектр кораблей и плавсредств от понтонов и барж до тяжелых авианесущих крейсеров и судов оперативного управления космическими аппаратами.

В настоящее время предприятие входит в состав холдинга Smart Maritime Group, который контролирует депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. После распада Советского Союза завод находился в сложном положении, а с 2014 года началась процедура его банкротства.