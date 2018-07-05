Эксперты: офшорные зоны в Приморье и Калининграде могут стать стимулом для инвесторов

ТАСС, 5 июля. Специальные административные районы, предоставляющие льготы международным компаниям, должны появиться на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. Режим может привлечь инвесторов, в том числе попавших под санкции, помочь развитию территорий и раскрыть потенциал алмазной отрасли Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что законопроекты о создании в России специальных административных районов на острове Русский на Дальнем Востоке и на острове Октябрьский в Калининградской области должны быть подготовлены и внесены на рассмотрение в правительство в августе текущего года. На этих территориях должен быть сформирован отдельный правовой режим, предусматривающий, в том числе, процедуру перевода иностранных компаний в юрисдикцию данных специальных административных районов. О том, где и как будет работать новый режим, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

Где появятся офшоры?

Специальный административный район (САР) в Калининграде планируется развернуть на острове Октябрьский, и эта площадка, расположенная в центральной части города, с учетом развития ее инфраструктуры в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, является очень удачным выбором. Такое мнение высказал ТАСС руководитель бизнеса ГК "Содружество на территории России и СНГ" Александр Шендерюк-Жидков, ранее занимавший пост заместителя председателя правительства Калининградской области и принимавший непосредственное участие в работе над проектом.

"На сегодняшний день территория острова Октябрьский абсолютно готова к любому виду застройки, есть полностью подготовленная инфраструктура, есть свободные энергомощности, дорожная сеть прекрасная", - сказал собеседник агентства.

На Октябрьском построен стадион "Калининград", где в июне прошли четыре игры чемпионата мира по футболу, развернута дорожная сеть. "История, связанная со специальным административным районом - это возможность развития острова как особого делового района, а, следовательно, это и экономический рычаг - возможность развивать и девелопмент, и туризм, и авиасообщение, и сферу гостеприимства, малый и средний бизнес - все то, в чем у Калининграда есть очень хороший потенциал", - отметил собеседник агентства.

В Приморском крае в качестве офшорной зоны рассматривается остров Русский, соединенный с материковой частью города одноименным мостом. И если в западном регионе на этой территории сейчас развивается спортивное направление, то в восточном - наука. На острове Русском несколько лет назад возвели кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где ведутся исследования международного уровня и действует одноименный технопарк, создается Центр ядерной медицины и планируется построить синхротрон. Согласно принятой правительством концепции, в течение десяти лет остров Русский превратится в ведущий научно-образовательный, исследовательский и технологический кластер в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам главы Владивостока Виталия Веркеенко, развитие острова, которое получило стимул с открытием ДВФУ и ускорится после введения офшорной зоны, потребует дополнительного развития его инфраструктуры. "Развитие острова Русского делает еще более актуальной реализацию первого этапа проекта Владивостокской кольцевой автодороги [ВКАД] (в частности она должна еще раз соединить остров Русский с континентом - прим. ТАСС). При активном развитии острова единственной существующей сегодня дороги через Русский мост для этой территории будет недостаточно", - сообщил ТАСС Веркеенко.

Кто может прийти в регион

Новый режим может заинтересовать компании, попавшие под санкции или занимающиеся специальными операциями, например, выпуском евробондов, привлечением акций на зарубежных рынках, операциями хеджирования. Кроме того, он позволит раскрыть потенциал алмазного сектора, который развивается в Приморье, считают эксперты.

"Мне кажется, что основными интересантами (в использовании возможностей САР) уже сейчас могут быть компании, которые находятся под давлением секторальных санкций. Наверное, мы ожидаем крупные компании, попавшие в последнее время под санкции", - сказал Шендерюк-Жидков, заметив, что российские юридические лица сейчас сталкиваются с серьезным давлением и на Кипре, и в других государствах, где раньше спокойно работали. "Мне кажется, что это [появление САР] может стать дополнительной мерой по возврату капитала в Россию. <...> Сейчас эта процедура идет значительно лучше, чем ранее, и, мне кажется, что вкупе с амнистией капитала мера по созданию специальных административных районов может заинтересовать наших граждан [владельцев компаний], а также граждан бывшего Советского Союза", - отметил он.

Кроме того, по мнению одного из ведущих экономистов Якутии, директора ИАЦ "Эксперт" Северо-Восточного федерального университета Юрия Данилова, создание офшорной зоны на острове Русский во Владивостоке позволит раскрыть потенциал алмазно-бриллиантового комплекса, который в последние годы развивается на базе Приморского края.

"Создание офшорной зоны, безусловно, положительно скажется на экономике макрорегиона, позволит привлекать новых инвесторов. Прежде всего, положительно его создание из-за концентрации игроков алмазно-бриллиантового комплекса, создания Алмазной биржи. Конечно, это дополнительный инструмент для огранщиков и экспортеров бриллиантов, развития экспортного потенциала по азиатскому направлению. Это большой плюс не только для Приморья, но и всех регионов макрорегиона, в том числе Якутии", - считает Данилов.

Первым проектом гранильного производства в Приморье стала фабрика по огранке алмазов "KGK-ДВ" (резидент Свободного порта Владивосток, входит в состав индийской KGK Group). Кроме того, еще одна крупная индийская компания - М. Suresh - сейчас подбирает площадку под размещение своего производства в Приморье.

Новации в законодательстве

На территориях специальных административных районов создаются условия для отработки новаций в законодательстве, которые могут распространяться на всю территорию РФ. В частности, речь о реформировании и развитии института третейского суда, отметил Шендерюк-Жидков. Вместе с тем, по мнению директора "Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка", профессора МГИМО Юлии Зворыкиной, проект офшорной зоны на острове Русский может принести положительный эффект, если в начале его реализации учесть предыдущий российский опыт.

"Создание офшора на острове Русский в Приморье может оказать положительный эффект на регион и весь Дальний Восток в целом. Финансовая инфраструктура - это всегда преимущество для бизнеса. У России уже есть несколько неудачных проектов создания особых экономических зон с функциями, приближенными к офшорам, но есть и удачный опыт, например, свободный порт Владивосток", - считает Зворыкина.

Она отметила, что основным фактором риска в реализации офшора в Приморье является старательная работа контролирующих органов, которая может помешать площадке набрать обороты. Вместе с тем, новый режим станет дополнительным стимулом для привлечения инвесторов.

"Это еще один инструмент, в дополнение к режимам ТОР и Свободному порту Владивосток, привлечения крупных инвесторов. Они уже могут получить льготы по налогам, подведению инженерных сетей, а после принятия закона смогут и воспользоваться правовыми механизмами регулирования деятельности офшорного типа. Но нужно тщательно и детально проработать его нормативную базу, чтобы закон был рабочим, а его действие - эффективным", - отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко.

В то же время депутат Законодательного собрания, кандидат в губернаторы Приморья Сергей Ищенко считает, что новые преференции, создаваемые на острове Русском, могут дублировать режимы свободного порта и территорий опережающего развития. "Давать какие-то преференции на острове Русском каким-то определенным компаниям, принадлежащим олигархам, это, я считаю, неправильно. У нас есть ТОРы, есть свободный порт Владивосток, которые еще толком даже не заработали. А создавать еще какие-то офшоры, мне непонятно зачем", - сказал Ищенко.

Кроме того, отметил генеральный директор ОАО "Корпорация развития Калининградской области" Владимир Зарудный, новый режим помимо финансовых льгот предоставляет возможность работы судов и транспортных средств под флагом Российской Федерации в особом режиме на острове Октябрьский. "Это позволит бесчисленное количество судов, которые сегодня ходят под флагами Панамы, Каймановых островов и других привлечь к нам в Россию, под российский регистр. Таким образом, с одной стороны, позволит нам пойти навстречу современным требованиями судового регистра и быть более гибкими, а с другой стороны - привлечь финансовые потоки именно к нам в регионе", - отметил собеседник агентства.