Акции "Аэрофлота" упали на 9% в начале торгов на Мосбирже

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Акции "Аэрофлота" упали на 8,9% на открытии Мосбиржи до отметки в 127,5 рублей за акцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Снижение стоимости акций компании происходит в преддверии даты закрытия реестра акционеров под дивиденды - 6 июля.

Сегодня открытие торгов акциями "Аэрофлота" ожидалось с дивидендным гэпом (разрыв цены - прим. ТАСС) в районе 127-130 рублей ниже годовых минимумов, полагает аналитик БКС Брокер Игорь Галактионов. "На торгах среды объем торгов был примерно в три раза больше среднедневного за месяц, что может указывать на большое количество игроков, вышедших из длинных позиций перед гэпом", - поясняет эксперт.