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Госдума приняла закон об обосновании бюджетных инвестиций в строительной сфере

Экономика и бизнес
5 июля, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Цель документа - повысить точность определения предполагаемой стоимости объектов капитального строительства

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении инициированный правительством закон об обосновании инвестиций в строительной отрасли. Соответствующие поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ.

Закон вводит механизм обоснования инвестиций - речь идет об обособлении в Бюджетном кодексе расходов бюджетов всех уровней для подготовки обоснования инвестиций, а также для технологического и ценового аудита такого обоснования.

Требование о принятии решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций предлагается установить в отношении субсидий на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Те же требования будут распространены на бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на капитальные вложения; на субсидии из федерального бюджета юрлицам, 100% акций которых принадлежит РФ; на капвложения в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких юрлиц; на субсидии из федерального бюджета госкорпорациям и госкомпаниям, публично-правовым компаниям на капвложения в объекты капстроительства, находящиеся в их собственности, либо в целях предоставления взноса в уставные капиталы юрлиц, акции (доли) которых принадлежат таким госкорпорациям или госкомпаниям, а также публично-правовым компаниям.

Требования к составу и содержанию обоснования инвестиций устанавливаются правительством РФ. В состав обоснования включаются сведения об основных архитектурных, технологических, конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решениях, а также обоснование предполагаемой предельной стоимости строительства или реконструкции объекта. Также закон уточняет требования к заданию на архитектурно-строительное проектирование.

Цель закона - "повышать точность определения предполагаемой (предельной) стоимости объектов капитального строительства и, соответственно, снижать риски увеличения сметной стоимости, сокращать сроки строительства, повышать конкурентоспособность производства и эффективность использования капитальных вложений", говорится в пояснительной записке.

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