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Суд продлил конкурсное производство по делу о банкротстве ЦБК в Карелии

Экономика и бизнес
5 июля, 12:11 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 5, июля. /ТАСС

Представители кредиторов не возражали против такого решения, сообщил представитель суда Олег Легин

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ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Карелии продлил до 18 декабря конкурсное производство по делу о банкротстве Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК, ОАО "Кондопога"), который расположен в моногороде Кондопога. Об этом в четверг ТАСС сообщил представитель суда Олег Легин.

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"Суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего и продлил срок конкурсного производства по делу о банкротстве ОАО "Кондопога" до 18 декабря 2018 года. На эту же дату назначено заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего", - сказал Легин.

По его словам, ранее в суд конкурсный управляющий направил ходатайство с просьбой продлить срок конкурсного производства, так как не завершена продажа имущества должника. На текущий момент поставлены на кадастровый учет и оформлены в собственность ОАО "Кондопога" 46 объектов недвижимости.

В ходе заседания, отметил Олег Легин, представители кредиторов не возражали против продления срока конкурсного производства.

В феврале ОАО "Кондопога" объявило о продаже 14 коммерческих и социальных объектов. В перечень имущества, в частности, были включены профилакторий, две гостиницы, детский лагерь, лыжная станция и др.

Кондопожский ЦБК - градообразующее предприятие карельского города Кондопога с населением 31 тыс. человек и одно из крупнейших промпредприятий в республике. В конце июня 2016 года Арбитражный суд Карелии признал ОАО "Кондопога" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Ранее сообщалось, что общая сумма требований основного долга превышает 13 млрд рублей.

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