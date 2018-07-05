Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил рассмотреть вопрос создания единой электронной площадки госзакупок лекарств

Экономика и бизнес
5 июля, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Доклад президенту по этому вопросу должен быть сделан до 15 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании единой электронной площадки в сфере госзакупок лекарств.

Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания главы государства с кабмином 20 июня.

"Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопрос об организации единой федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов для медицинского применения на основе информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - говорится в поручении.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 15 сентября. Также Путин поручил обеспечить внесение поправок, "направленных на уточнение порядка определения взаимозаменяемости" лекарств в отношении различных групп препаратов. Срок - до 30 ноября, указано в документе.

Кроме того, Минздраву поручено при участии Федеральной антимонопольной службы утвердить план мероприятий по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов на 2018 - 2021 годы, а также разработать план подключения информационных систем лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в регионах России к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Согласно опубликованным в пятницу поручениям, с 1 июля текущего года в сфере госзакупок лекарств должен был быть обеспечен переход на использование средневзвешенных цен в отношении однородных групп препаратов, а с 1 января 2019 года - "на использование референтных цен на лекарственные препараты для медицинского применения, в отношении которых определена взаимозаменяемость".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
2
Полиция Британии связала инцидент в Эймсбери с последствиями нападения в Солсбери
3
"Натали Турс" уже выплатила 800 тыс. рублей за несостоявшиеся поездки
4
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
5
Архитекторы из Франции включили "Маяковскую" в список самых красивых станций метро Москвы
6
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
7
Капитаны крупнейшего пароходства рассказали об особенностях морского дела
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости