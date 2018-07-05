Путин поручил рассмотреть вопрос создания единой электронной площадки госзакупок лекарств

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании единой электронной площадки в сфере госзакупок лекарств.

Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания главы государства с кабмином 20 июня.

"Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопрос об организации единой федеральной специализированной электронной торговой площадки для закупки лекарственных препаратов для медицинского применения на основе информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - говорится в поручении.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 15 сентября. Также Путин поручил обеспечить внесение поправок, "направленных на уточнение порядка определения взаимозаменяемости" лекарств в отношении различных групп препаратов. Срок - до 30 ноября, указано в документе.

Кроме того, Минздраву поручено при участии Федеральной антимонопольной службы утвердить план мероприятий по определению взаимозаменяемости лекарственных препаратов на 2018 - 2021 годы, а также разработать план подключения информационных систем лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в регионах России к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Согласно опубликованным в пятницу поручениям, с 1 июля текущего года в сфере госзакупок лекарств должен был быть обеспечен переход на использование средневзвешенных цен в отношении однородных групп препаратов, а с 1 января 2019 года - "на использование референтных цен на лекарственные препараты для медицинского применения, в отношении которых определена взаимозаменяемость".