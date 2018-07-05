Госдума приняла в I чтении законопроект об отнесении к подакцизным товарам кальянной смеси

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении нормы, предусматривающие включение кальянной смеси в перечень подакцизных товаров с 1 января 2019 года.

Соответствующие положения содержатся в одном из законопроектов о налоговом маневре, также принятом Госдумой в четверг в первом чтении.

Кальянной смесью предлагается признать многокомпонентную смесь, предназначенную для использования в кальяне посредством парения или курения, изготовленную из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов, при выполнении условия, что массовая доля не растворимых в воде компонентов не превышает 20% массы смеси. Ставка акциза за 1 кг кальянной смеси устанавливается в размере 457 руб. в 2019 году, 476 руб. - 2020 году, 495 рублей - 2021 году.

Как подчеркнул замглавы Минфина Илья Трунин, правительство может изменить подход к налогообложению акцизов на кальянную смесь ко второму чтению законопроекта.

"Возможно, мы не очень удачно предлагаем решить эту проблему, но с чем мы сталкиваемся? Возможны или невозможны кальянные смеси наряду с кальянными табаками - это отдельный вопрос, он лежит за пределами налогового законодательства, но сейчас мы видим, что основной объем импорта, а это в основном импортируемая продукция, проходит под кодами различного рода смесей, а акцизом у нас облагается кальянный табак. И в результате мы не получаем никакого акциза с этого товара", - указал он, отвечая на вопрос депутата Виталия Милонова.

"Мы предложили обложить эту смесь налогом, я согласен, что могут быть вопросы к формулировкам. Если это решение не является оптимальным, взаимоприемлемым, то вполне возможно, что ко второму чтению мы предложим его изменить", - сказал Трунин.