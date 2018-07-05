"Уралвагонзавод" представит на выставке ИННОПРОМ вагон-хоппер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") представит на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге вагон-хоппер, способный перевозить грузы с температурой до плюс 400 градусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Вагон-хоппер модели 20-1597 предназначен для перевозки по железным дорогам окатышей и агломерата с температурой до плюс 400 градусов. По сравнению с вагонами-аналогами окатышевоз "Уралвагонзавода" имеет увеличенный объем кузова (48 куб. м) и грузоподъемность (75,5 тонн), в то же время - небольшую массу тары - 23,9 тонн, что позволяет перевозить больше груза. Срок его службы увеличен с 15 до 24 лет. Он будет представлен на ИННОПРОМе", - сказано в сообщении.

Также УВЗ на ИННОПРОМе представит вагон-самосвал, который предназначен для механизированной погрузки, разгрузки и перевозки сыпучих и кусковых грузов по магистральным железным дорогам. "За счет установки на инновационную тележку повысилась его грузоподъемность - до 71 тонны. Также конкурентными преимуществами нового вагона- самосвала являются увеличенный объем кузова (40 куб. метров) и межремонтный интервал, который составляет 6 лет или 500 тыс. км", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на стенде корпорации будет экспонироваться модель универсального вагона-платформы 13-192-01 с фитинговыми упорами, который предназначен для перевозки длинномерных, штучных грузов, лесоматериалов, металлоконструкций, пакетированных грузов и некоторых сыпучих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. А также многофункциональное транспортное средство ТМВ-2, способное выполнять маневровые и поездные работы, транспортировать состав на железнодорожных путях общего пользования, использоваться для оперативного ремонта и устранения неполадок на железнодорожных путях и переездах. "ТМВ-2 является эффективной альтернативой маневровому тепловозу, позволяющей экономить топливо и время", - пояснили в пресс-службе.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". Страной-партнером выставки в этом году станет Южная Корея.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций УВЗ из федеральной собственности "Ростеху".